Российская сторона готовит встречу министра иностранных дел страны Сергея Лаврова с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, которую планируется провести на полях форума АСЕАН в Маниле, передает «РИА Новости» со ссылкой на замглавы МИД России Сергея Рябкова.

«Подтверждаем информацию, которую вчера распространила американская сторона: встреча Сергея Лаврова и Рекса Тиллерсона в Маниле нами готовится, осталось согласовать конкретное время и некоторые другие организационные аспекты», — уточнил Рябков. По словам заместителя министра, российское внешнеполитическое ведомство рассчитывает на готовность США «вести конструктивный разговор по всему кругу вопросов, которые уже давно отягощают наши отношения».