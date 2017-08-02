Семь человек пострадали в результате взрыва в вагоне грузового поезда, который произошел на вокзале в китайском городе Чунцин. Об этом сообщила полиция района Цяньцзян.

Среди пострадавших оказались несколько пассажиров, ожидавших своего поезда на платформе, и сотрудники вокзала. Они были госпитализированы, передает «РИА Новости».

Инцидент произошел в ночь на среду около 2.20 по местному времени (21.20 вторника мск). Товарный поезд прибыл на вокзал Чунцина из города Хуайхуа провинции Хунань. Взрыв прогремел в пятом вагоне состава, в котором перевозились различные грузы, в том числе автозапчасти, батарейки, косметические средства, медикаменты и удобрения.

Причина, по которой произошел взрыв, пока не установлена, пишет сайт «Комсомольской правды».

Правоохранительные органы проводят расследование.