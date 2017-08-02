Первую очередь лыжно-биатлонного центра в Южно-Сахалинске планируется ввести в эксплуатацию зимой 2017 года. Там российские спортсмены будут готовиться к Олимпиаде, которая пройдет в 2018 году в южнокорейском Пхенчхане. Проект включает строительство биатлонного центра со стрельбищем и штрафным кругом, а также стадион и лыжные трассы общей протяженностью около 8 км.

Как передает ИА UssurMedia, Сахалин станет базой для подготовки олимпийцев. Кроме возведения центра, там ведется работа по созданию горнолыжных трасс на базе спортивно-туристического комплекса «Горный воздух». Объекты будут доступны не только для профессионалов, но и для местных жителей и туристов.

ХХIII зимние Олимпийские игры в Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Паралимпийские игры намечены на период с 9 по 18 марта того же года.