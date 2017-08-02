Более чем на 12 часов задерживается вылет рейса Azur Air из Екатеринбурга в Краби (Таиланд). Причина — техническая неисправность воздушного судна. Об этом сообщили в администрации аэропорта Кольцово.

Рейс должен был отправиться в 2.25 по местному времени. Однако вылет был перенесен на 14.00, а затем на 20.00.

В пресс-службе администрации аэропорта сообщили, что сейчас все пассажиры размещены в гостинице. Между тем, по свидетельству одной из пассажирок, людей ночь продержали в салоне самолета.

«337 пассажиров прошли регистрацию и ждали вылета уже в самолете (!) до 6.00. Нам объявили, что самолет неисправен. Когда его починят — неизвестно», — цитирует ИА «Ура.Ру» пассажирку рейса Марину Викторову.

В самой авиакомпании подтвердили, что задержка связана с технической неисправностью судна. Там утверждают, что к вылету готовится резервный борт.