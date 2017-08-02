Общероссийский народный фронт Московской области сообщил о том, что власти Раменского района приступили к разбору несанкционированных мусорных свалок в районе, отмеченных на интерактивной карте ОНФ, после проведенного активистами и сотрудниками подмосковного министерства экологии рейда.

«Две свалки в Дергаево оказались убраны. Свалку в Островцах начали убирать прямо при нас», — заявил член регионального штаба «Народного фронта», координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Московской области Сергей Андреев.

Как отмечается, Раменский район был самым замусоренным в регионе.