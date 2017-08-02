Надписи на входных дверях станций Московского центрального кольца изменят до конца лета. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы. Надписи «Вход» уберут. Вместо них на дверях укажут название станции и номер линии МЦК на схеме метро. Для удобства ориентирования пассажиров в городе таблички «Выход» также получат номера. Все указатели продублируют на английском языке. Всего на дверях кольца появится почти 2,5 тыс. новых наклеек. Новая навигация уже появилась на станциях «Автозаводская», «Андроновка», «Дубровка», «ЗИЛ», «Кутузовская» и «Угрешская». На платформах станций подземки и МЦК разместят навигационные световые коробы, схемы и стелы. Информационные стенды, где можно посмотреть схему метрополитена и карту ближайших улиц, уже появились в вестибюлях, сообщает сетевое издание m24.ru. Карты прилегающих территорий, на которых указано, какой именно выход ведет к достопримечательностям и объектам социальной инфраструктуры, повесили и в подземных переходах. На схемах указано, какие маршруты наземного транспорта отходят от станций МЦК.