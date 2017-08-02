Разгар туристического сезона в разных странах мира
Французские пляжи, латиноамериканские достопримечательности, азиатские сувенирные магазины и многое другое
Фото: REUTERS/Darren Whiteside
Канатная дорога на острове Сентоза в Сингапуре
Фото: REUTERS/Shannon Stapleton
Экскурсионный автобус на Таймс-сквер в Нью-Йорке, США
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Туристы едут на обзорном автобусе мимо музея Лувр в Париже, Франция
Фото: REUTERS/Muhammad Hamed
Продавец заполняет стеклянную бутылку цветным песком в сувенирном магазине в центре города Амман, Иордания
Побережье в районе старого города Суке в Каннах, Франция
Туристы подплывают на пароме к Гонконгу, Китай
Фото: REUTERS/Darren Whiteside
Вид на пляж на острове Сентоза в Сингапуре
Фото: REUTERS/Stefano Rellandini
Туристы стоят в очереди у входа в Версальский дворец, Франция
Фото: REUTERS/Kai Pfaffenbach
Ежегодный забег в городе Гастингсе, Англия
Фото: REUTERS/Rodrigo Garrido
Туристы делают селфи на фоне цветочных часов в Винья-дель-Мар, Чили
Фото: REUTERS/Francois Lenoir
Турист фотографирует площадь Гран-плас в Брюсселе, Бельгия
Фото: REUTERS/Darrin Zammit Lupi
Круиз по гавани города Валлетта, Мальта
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Английская набережная в Ницце, Франция
Фото: REUTERS/Sergio Moraes
Влюбленная пара на закате в парке города Нитерой, Бразилия
Фото: REUTERS/Navesh Chitrakar
Продавец сувенирного магазина в Бхактапуре, Непал
Фото: REUTERS/Ricardo Moraes
Статуя Христа-Искупителя на вершине горы Корковаду в Рио-де-Жанейро, Бразилия
Фото: REUTERS/Christian Hartmann
Туристы на обзорной площадке в Париже, Франция
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Пляж Круазетт, Канны, Франция
Фото: REUTERS/Kim Hong-Ji
Туристы позируют перед камерой в парке Хаган в Сеуле, Южная Корея
Чемоданы в гипермаркете в Тайване
Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh
Пирамида Хуфу, крупнейшая из Великих пирамид Гизы, видна за каналом, который впадает в реку Нил, Египет
Фото: REUTERS/Eric Gaillard
Девушка на пляже Круазетт в Каннах, Франция
Туристы с помощью канатной дороги и лодок пытаются пересечь реку в городе Чарсадде, Пакистан
Фото: REUTERS/Jose Cabezas
Отдыхающие на пляже Эль-Тунко в Таманике, Сальвадор
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