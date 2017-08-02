Один ребенок погиб, еще четверо детей получили травмы из-за падения дерева при сильном порыве ветра на детский палаточный лагерь в федеральной земле Баден-Вюртемберг на юге Германии. Об этом в среду сообщило издание Bild.

По данным таблоида, инцидент произошел в ночь на среду в палаточном лагере в районе Вальдсхут. Там находилась группа в составе 17 детей и четырех сопровождающих.

«Один тяжело пострадавший был доставлен вертолетом в больницу в Базеле», — уточнил представитель полиции Дирк Клозе. В момент инцидента в регионе был зафиксирован сильный ураганный ветер со скоростью до 110 км/ч.