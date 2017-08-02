Уголовное дело возбуждено по факту инцидента в автобусе в Екатеринбурге. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Как напоминает ИА «Ура.Ру», накануне на остановке «Заводская» водитель автобуса не убедился в том, что двери салона закрылись, и тронулся с места. Это произошло в тот момент, когда из автобуса выходила женщина с коляской, в которой находился ребенок. В результате она выпала из салона.

Пассажиры сообщили об этом водителю, однако он в ответ лишь обругал их и продолжил движение. Как отметили в правоохранительных органах, водитель не только грубо нарушил ПДД, но и едва не причинил вред двум пассажирам — матери и ее ребенку в коляске.