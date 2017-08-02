На всех железнодорожных вокзалах Москвы, кроме Савеловского, начали вводить систему электронной очереди в кассы направлений дальнего следования, подтвердил «Известиям» представитель дирекции железнодорожных вокзалов РЖД Тимур Соцкий.

Он отметил, что подобная технология в качестве пилотного проекта применялась на Ленинградском вокзале с весны этого года. Пассажир должен выбрать через специальный терминал нужную услугу, распечатать талон и подождать, пока его номер появится на электронном табло.

«Система хорошо себя зарекомендовала, показала снижение очередей в кассы, поэтому было принято решение об оборудовании этой системой всех вокзалов Москвы», — сообщил Тимур Соцкий.

По его словам, до конца года электронные очереди заработают еще на семи столичных вокзалах — на всех, кроме Савеловского, поскольку в его расписании нет направлений дальнего следования.

У пассажиров пригородного сообщения больше альтернатив при покупке билетов, пояснили в дирекции, поэтому там острой необходимости в установке подобной системы нет.