После гибели 12-летнего мальчика в Тыве возбуждено уголовное дело. На ребенка упал столб линии электропередачи. Трагедия произошла 28 июля в селе Барлык Барун-Хемчикского района.

В полицию обратились местные жители. По их словам, подросток вечером просто ехал по дороге на велосипеде. Неожиданно от сильного порыва ветра находившийся рядом столб рухнул. Мальчик получил тяжелые травмы и был госпитализирован. Однако спасти жизнь ребенка не удалось, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

Расследуется дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи изучат деятельность должностных лиц, ответственных за эксплуатацию электрооборудования.