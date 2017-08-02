Следственный комитет России направит повторный запрос Киеву о результатах украинского расследования по делу об убийстве фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» Андрея Стенина во время командировки в Донбасс в августе 2014 года, передают «РИА Новости» со ссылкой на сообщение официального представителя ведомства Светланы Петренко.

По словам Петренко, на направленный ранее запрос СК украинская сторона ответила лишь то, что правоохранительные органы ведут досудебное расследование по фактам убийства журналистов. Петренко также добавила, что ведомство занимается поиском новых свидетелей гибели фотокора.

Андрей Стенин был убит 6 августа 2014 года в районе Донецка. Автомобиль колонны беженцев, в котором находился фотокорреспондент, был расстрелян и сожжен на шоссе Снежное-Дмитровка. По данным следствия, в результате обстрела были уничтожены более десятка машин с мирными жителями. Ополченцам удалось передать российской стороне пакет с фрагментами останков пяти тел, которые были обнаружены в машине Стенина. В результате экспертизы было установлено, что в сгоревшем автомобиле погибли сотрудники СМИ Сергей Коренченков, Андрей Вячало и представители ополчения самопровозглашенных ДНР и ЛНР Артем Аверьянов и Андрей Хоружий.