Празднование Дня города Казани в текущем году обойдется в 10 млн рублей, следует из материалов, опубликованных на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной документации, праздничные мероприятия планируется сопроводить салютом. Его продолжительность составит не менее пяти минут. Для этого будут закуплены пять видов салютов, диаметр разлета которых составит от 40 до 125 м.

Заявки принимаются к рассмотрению до 18 августа 2017 года, аукцион назначен на 21 августа, сообщает ProKazan.ru.

День города Казани в 2017 году отпразднуют 30 августа. Городу исполнится 1012 лет. В рамках празднования для местных жителей будет организовано множество мероприятий, в которых смогут принять участие и взрослые, и дети. В частности, для казанцев организуют художественные выставки, интерактивные игры, концерты и мастер-классы, мероприятия планируется провести как на открытых площадках города, так и в парках. Помимо этого, состоится концерт, в котором примут участие различные музыкальные коллективы города, а также звезды российской эстрады.