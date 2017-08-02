ДТП с участием пяти автомобилей произошло в центре Тюмени. Столкнулись Subaru, Ford Focus, Renault Logan,Toyota Hiace и «Жигули».

Как рассказали megatyumen.ru в пресс-службе региональной ГИБДД, по предварительным данным, спровоцировал аварию водитель Subaru. Он нарушил правила перестроения.

Водитель Ford попытался его догнать, выехал на встречную полосу и там столкнулся с Renault Logan. От удара Ford перевернулся на бок и врезался в Toyota и «Жигули».

В аварии серьезно пострадал водитель Ford. С многочисленными травмами он госпитализирован.

Инспекторы продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.