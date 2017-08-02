Правительство Амурской области сообщило о том, что после масштабной энергоаварии на Благовещенской ТЭЦ без света остались около полтора миллионов жителей Дальнего Востока. В настоящее время ведутся работы по восстановление нагрузки энергообекта.

«В настоящее время все энергообъекты области работают в графиках, Благовещенская ТЭЦ вошла в штатный режим, ведется восстановление нагрузки», — отметили в правительстве.

Авария произошла 1 августа на Бурейской ГЭС в Хабаровском крае, в результате чего были выведены из строя все пять работающих гидроагрегатов, снизив нагрузку с 1400 МВт до нуля, что привело к обесточиванию сразу пяти высоковольтных линий электропередачи 220 кВ и 500 кВ.

В результате аварии без света остались такие крупные города как Хабаровск, Благовещенск и Владивосток.