Ситуация со скоплением людей на входах ряда станций петербургского метро показала неготовность его службы контроля к новым условиям работы; подземке стоит пересмотреть план мероприятий по обеспечению транспортной безопасности, в частности, увеличив число рамок.

Об этом говорится в сообщении Ространснадзора.

Ведомство также рекомендует петербургской подземке взять на вооружение примеры успешной работы в данной области, например, Московского метрополитена.

Ведомство напоминает, что после внеплановой проверки метро Санкт-Петербурга в связи с терактом 3 апреля был выявлен ряд нарушений требований транспортной безопасности и даны предписания об их устранении.

Ранее сообщалось, что с 23 июля на станциях «Спасская», «Звенигородская», «Электросила» и «Крестовский остров» Петербургского метрополитена проводится массовый досмотр пассажиров на наличие металлических предметов.