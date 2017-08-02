Сотрудник пресс-службы минздрава Иркутской области Татьяна Шкурская сообщила о том, что в результате массового столкновения трех легковых автомобилей с грузовиком в Шелеховском районе Иркутской области, пострадали три ребенка.

«Один ребенок — девочка 7 лет находится в Ивано-Матрененской детской клинической больнице Иркутска в реанимации, ее состояние крайне тяжелое. Двое других в состоянии средней тяжести госпитализированы в Шелеховскую районную больницу», — заявила Шкурская.

Напомним, ДТП произошло в среду рано утром, в результате столкновения пострадали шесть человек, трое из которых — дети, ехавшие на заднем сиденье одного из автомобилей — участников аварии.

Кроме того, сотрудник пресс-службы отметила, что по дороге в Ивано-Матренинскую больницу карета скорой помощи сбила пешехода, когда женщина неожиданно вышла на проезжую часть прямо под колеса машины. Пострадавшую отправили в Иркутскую областную больницу.