В Еврейской автономной области предстанет перед судом бывший заместитель председателя правительства региона. Он обвиняется по уголовному делу о получении взятки в размере 265 тыс. рублей.

Как передает ИА ЕАОMedia, инцидент произошел в конце 2013 года в Биробиджане. По версии следствия, незаконное вознаграждение чиновнику передал бизнесмен с целью обеспечения безусловного перечисления из бюджета денежных средств компании как подрядчику на строительство здания многофункционального центра госуслуг.

Взяткодателя также привлекли к уголовной ответственности. Обвинительное заключение в отношении экс-заместителя председателя правительства ЕАО утверждено, дело будет направлено в суд.