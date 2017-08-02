Народный депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко поделилась с журналистами своим опытом необычных трудоустройств. В частности, нардеп за свою жизнь успела поработать в службе секса по телефону и принять участие в украинской «Битве экстрасенсов».

Когда Надежде Савченко был 21 год, она наткнулась на вакансию, где главными требованиями были приятный голос и умение разговаривать на любые темы. На собеседовании ей предложили прочитать эротическую сцену из бульварного романа.

«Я себе сказала: «Ты актриса, ты это прочтешь». Прочитала. Зарплата в то время была шикарная — $100 в час», — поделилась нардеп своей историей с журналистом украинского издания «Главком».

Также Савченко рассказала об участии в телешоу «Битва экстрасенсов», когда продюсерам потребовался снайпер и они обратились к парламентарию.

«Я сначала отказалась, но они никого другого не нашли, снова мне позвонили, и я согласилась. Мне стало интересно посмотреть на вранье изнутри», — прокомментировала Савченко.