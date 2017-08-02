В Омске автомобиль Volkswagen Jetta протаранил здание ФСБ на улице Ленина. Иномарка снесла ограждения и врезалась в стену.

В момент аварии на тротуаре не было прохожих. В результате никто не пострадал, хотя удар был сильным.

Фото произошедшего уже появились в сети. Пользователи не уверены, что водитель скоро сядет за руль, имея в виду то, здание какого ведомства оказалось у него на пути.

Между тем некоторые СМИ сообщили, что автомобиль врезался в здание ФСБ. Однако РИА «Омск-информ» опровергает эти сведения, уточняя, что оно находится по соседству.