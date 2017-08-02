Минобороны РФ установило имена 98% участников Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника управления военного ведомства по увековечению памяти погибших при защите Отечества Владимир Попов.

«Все наши солдаты и офицеры, которые были призваны на фронт, порядка 98%, даже больше, известны, они сейчас находятся в открытом доступе», — рассказал Попов.

По его словам, «можно с уверенностью сказать, что как такового «неизвестного солдата» не существует».

Попов отметил, что управление открыло представительство в США, которое исследует документы о советских военнопленных из вывезенных в США после войны архивов германских концлагерей.

В Минобороны надеются узнать из этих источников о судьбах порядка миллиона советских бойцов.

Попов добавил, что сейчас российское военное ведомство взаимодействует с американской стороной по увековечиванию памяти летчиков, участвовавших в перевозке техники и грузов в рамках программы ленд-лиза.

Он напомнил, что обсуждается установка памятника советским пилотам в Элизабет-Сити (Калифорния).