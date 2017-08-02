С нового учебного года в Институте физической культуры, спорта и туризма Сибирского федерального университета начнутся занятия по программе подготовки специалистов по управлению спортивными объектами и организации спортивно-зрелищных мероприятий. Кадры необходимы Красноярскому краю в связи с предстоящей Универсиадой. Перед соревнованиями в регионе будет построено много спортивных объектов.

Как передает ИА KrasnoyarskMedia, выпускникам гарантировано трудоустройство. Это связано не только с появлением в крае стадионов, но и с новыми требованиями к руководителям — теперь всем требуется профессиональное образование.

Напомним, Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Россия впервые примет зимние студенческие игры. В турнире будут участвовать более 3 тыс. спортсменов из 50 стран мира. В рамках Универсиады будет разыграно 79 комплектов наград в 38 дисциплинах.