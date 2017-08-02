Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий новый порядок оплаты общедомовых коммунальных услуг, сообщается на сайте Кремля. Теперь горячую, холодную воду и электроэнергию можно оплачивать по общему счетчику.

С этого года стоимость холодной и горячей воды, отведения сточных вод и электрической энергии была включена в оплату содержания жилого помещения. Напомним, что ранее они относились к плате за коммунальные услуги. При этом за общедомовые нужды жильцы платили по нормативам региональных властей.

Согласно новому закону, собственники вправе самостоятельно решать, какой способ оплаты выбрать — по нормативам или по показаниям счетчика. Уточняется, что плата по нормативу может быть пересчитана с учетом показаний счетчика.