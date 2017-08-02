Церемония передачи архива императорской семьи Романовых Государственному музею-заповеднику «Царское село» состоится в среду в Пушкино под Санкт-Петербургом. Как ожидается, более 200 документов и фотографий из семейного архива царской династии пополнят экспозицию Ратной палаты, посвященной Первой мировой войне.

«Открытие завершающей очереди экспозиции — важный этап в создании музея Первой мировой войны. Теперь экспозиция занимает два этажа здания», — говорится в пресс-релизе музея-заповедника.

В документе также отмечается, что архив, датированный периодом с середины 1860-х по 1928 год, пополнит разделы экспозиции Кавказского фронта, Галицийской операции, обороне крепости Осовец, жизни Петрограда в 1917 году и другим страницам этого трагического периода истории.