За лесной пожар в Борогонском наслеге ответит в суде глава Вилюйского района Якутии и руководитель муниципального образования. Прокуратура установила факт того, что силы на тушение огня не были направлены своевременно.

Как передает ИА YakutiaMedia, по этой причине возгорание до сих пор не ликвидировано и значительно увеличилось в площади. Против чиновников возбуждены дела об административных правонарушениях.

По данным на 31 июля, природные пожары уничтожили около 11,5 тыс. га леса на Дальнем Востоке. Большая часть ущерба была нанесена Якутии. Ранее авиалесоохрана проводила работы по искусственному вызыванию осадков в Вилюйском районе, где горели 33 тыс. га территории. Дождей там не было полтора месяца, ситуацию осложнили ветер и грозы.