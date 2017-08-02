Правоохранители вычислили и задержали троих мужчин, якобы заминировавших станцию метро «Выхино» и два дома в Москве, передает в среду агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

По данным ведомства, один из звонков с ложным сообщением об угрозе взрыва в метро поступил в понедельник в районе 23.00. Еще двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения 27 и 30 июля позвонили в полицию и сообщили о взрывных устройствах, якобы заложенных в домах по улице Бутырский Вал и Гольяновская.

«Мужчины были задержаны, им избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде», — уточнили в пресс-службе. В их отношении заведены уголовные дела.