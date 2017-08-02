Представитель МИД Северной Кореи заявил о том, что новые санкции Вашингтона в отношении России, Ирана и КНДР посягают на интересы не только противников, но также друзей и союзников Соединенных Штатов.

«США запустили кампанию санкций против нескольких стран с единственной и наглой целью использовать их в качестве средства продвижения собственных интересов. Санкции США, которые направлены на «спасение экономики США» путем обеспечения энергетического рынка и увеличения экспорта, без колебаний посягают на интересы их союзников и друзей, не только их соперников», — заявил представитель внешнеполитического ведомства, слова которого приводит в своем пресс-релизе посольство КНДР в Москве.

Чиновник отметил, что ввиду затрагивания американским Белым домом интересов настолько широкого круга стран не удивительно, почему эта тема привлекает к себе столько внимания, кроме того, он назвал подобные действия США — «дикими мечтами о доминировании над всем миром».

«Мир не должен терпеть возмутительное поведение США, которые угрожают суверенным государствам санкциями, когда им заблагорассудится, для обеспечения своих исключительных интересов», — говорится в заявлении северокорейского МИДа, которое цитирует «РИА Новости».