Банк России со 2 августа отозвал лицензию на осуществление банковских операций у краснодарского акционерного коммерческого банка «Крыловский».

По данным регулятора, в 2017 году банк проводил агрессивную политику привлечения денег физических лиц.

«Формирование необходимых резервов на возможные потери по фактически отсутствующим активам выявило полную утрату его собственных средств», — сообщили в Центробанке.

По величине активов кредитная организация на 1 июля 2017 года занимала 360-е место в банковской системе РФ. Банк является участником системы страхования вкладов.