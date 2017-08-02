Американский лидер Дональд Трамп запустил собственный информационный канал в социальной сети Facebook, в котором не будет «фейковых» новостей, Ведущей канала стала невестка Трампа Лара, передает в среду издание BuzzFeed.

«После месяцев упреков в адрес СМИ в создании ложных новостей президент Трамп запустил новостную программу на своем Facebook, где ведущей выступает его невестка», — пишут журналисты.

Сообщается, что первый пост был опубликован еще 20 июля. «Мы будем предоставлять вам только факты, следите за новостями», — обратилась девушка к подписчикам президента.

Ранее Лара Трамп работала продюсером телепрограммы Inside Edition и поддерживала кампанию нынешнего президента страны.