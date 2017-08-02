В Приморском крае расследуется очередное уголовное дело о гибели человека при занятии парасейлингом. Трагедия произошла 8 июля в поселке Подъяпольское Шкотовского района.

По данным следствия, гидроциклом, к которому была привязана веревка, управлял знакомый погибшего. Он начал движение в сторону от берега, от натяжения веревки мужчина поднялся на высоту около 10 м, однако резко стал снижаться, упал и ударился телом о бетонные блоки береговой линии. Как сообщает ИА PrimaMedia, дело возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

Как ранее писали «Известия», 29 июля на территории одной из баз отдыха в Рязановке Хасанского района погиб 34-летний парашютист. Перед полетом у клиента не были пристегнуты страховочные карабины к парашюту. Он упал с высоты 60–70 м. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сотрудники подозреваемого в нарушениях предпринимателя не прошли инструктаж. Прокуратура региона проверит все точки на пляжах, где отдыхающим предлагают полетать с парашютом.