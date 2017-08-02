Администрация Белого дома подготовила ряд торговых контрмер против Пекина за нарушение прав интеллектуальной собственности и ограничение деятельности американских компаний на территории Китая.

По данным газеты The New York Times, президент США Дональд Трамп отходит от первоначального курса на укрепление взаимодействия с КНР ввиду недовольства пассивностью страны в попытках убедить Северную Корею свернуть ядерную программу.

Отмечается, что соответствующее заявление Трампа последует в ближайшие дни.

По данным источников издания, администрация Трампа готова резко повысить пошлины на импорт китайских товаров и услуг в США, а также развернуть кампанию по лишению китайских фирм лицензий и предпринять другие контрмеры в ответ на ущемление американского бизнеса в КНР.