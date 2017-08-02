Заместитель министра природных ресурсов и экологии Мурад Керимов объяснил увольнение директора Сочинского национального парка Николая Пеньковского тем, что в ходе проверки организации Счетной палатой были выявлены грубые нарушения и нецелевые расходы бюджета.

«К сожалению, мы вынуждены констатировать нарушения, выявленные Счетной палатой РФ, в том числе признаки нецелевого расходования бюджетных средств во время работы бывшей администрации», — заявил Керимов, его слова приводит «Коммерсант».

Издание отмечает, что Пеньковского, который занимал должность директора нацпарка с 2002 года, на посту временно сменит Дарья Филиппова — племянница вице-президента РФ Дмитрия Рогозина.

Пеньковский намерен обжаловать решение Минприроды РФ в суде.