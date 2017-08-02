Житель города Когалым 1986 года рождения, работающий на местной производственной базе, заявил в полицию о совершенном им убийстве двух коллег, с которыми они вместе распивали спиртные напитки.

Сотрудники правоохранительных органов проверили показания заявителя и обнаружили на территории базы два трупа с признаками насильственной смерти, говорится в сообщении на сайте следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу.

Сознавшийся в убийстве мужчина пояснил, что после содеянного в поисках вариантов избавления от тел своих жертв решил закопать их, используя экскаватор с базы. И действительно, трупы были найдены закопанными.

Уголовное дело в отношении задержанного, возбужденное по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (об убийстве двух лиц), ведет следственный отдел по Когалыму следственного управления СК РФ по ХМАО — Югре.

В настоящее время мужчине уже предъявлено обвинение, он находится под стражей. В качестве мотива преступления он назвал внезапно возникшую неприязнь на почве сильного алкогольного опьянения.