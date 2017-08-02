Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь», направленного на повышение качества оказания медицинских услуг и уровня удовлетворенности пациентов.

«Реализация приоритетного проекта позволит сократить очереди, время записи на прием к врачу и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки прохождения диспансеризации, а также повысить качество оказываемых услуг и уровень удовлетворенности пациентов процессами организации работы поликлиник», — говорится в справке к документу, опубликованному на сайте кабинета министров.

Как ожидается, срок реализации проекта продлится до 1 апреля 2023 года. При этом в 2018 и 2019 годах будет реализована экспериментальная часть проекта, которая предполагает оказание медико-санитарной помощи нового типа в 155 и 195 медицинских организациях соответственно. При этом к 2022 году не менее 4 тыс. организаций должны будут предоставлять услуги новой модели.