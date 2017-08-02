Президент США Дональд Трамп намерен заняться защитой прав белой молодежи при поступлении в американские вузы. Этим вопросом займется министерство юстиции США, передает во вторник газета The New York Times.

По данным издания, администрация президента предложила сотрудникам минюста принять участие в проекте, касающемся «расследований и возможных судебных разбирательств случаев расовой дискриминации при поступлении в колледжи и университеты».

Как уточняет газета, в новом внутриведомственном циркуляре, адресованном департаменту гражданских свобод минюста, использованы размытые формулировки, однако по общему смыслу текста становится ясно, что документ касается именно защиты прав белых американцев.