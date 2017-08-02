Трем выходцам из Средней Азии, обвиняемых в подготовке теракта в День Победы в Красноярске, вынесли приговор.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.

Оперативники установили, что водитель маршрутного автобуса в Красноярске Ж. Мирзаев поддерживал в интернете контакты с членами ИГ (запрещена в РФ) и получал от них наставления по совершению преступлений на территории Красноярского края.

«Для получения статуса «Амира» в Красноярске Ж. Мирзаев задумал собрать группу и совершить теракт», — сообщили в ведомстве.

По данным ФСБ, местом для совершения теракта был выбран маршрутный автобус, преступление планировалось осуществить 9 Мая 2016 года во время празднования Дня Победы.

Мирзаев поручил своим сообщникам М. Абдуллаеву и Ж. Абдусаматову приобрести компоненты для взрывчатки, а также дюбель-гвозди в качестве поражающего элемента.

Преступная группа была задержана сотрудниками УФСБ 6 мая 2016 года.

Дома у Мирзаева были обнаружены схема для изготовления бомбы, компоненты к самодельному взрывному устройству, а также литература экстремистского толка.

Суд признал фигурантов дела виновными по статье «Приготовление к совершению террористического акта». Мирзаев приговорен к 18 годам лишения свободы, Абдуллаев — к 11 годам лишения свободы, Абдусаматов — к 11 годам лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима.