Комментируя произошедшее накануне в Московском областном суде нападение обвиняемых по делу так называемой банды ГТА на конвоиров и последовавшую за этим перестрелку, опытные специалисты усмотрели ряд нарушений в организации доставки подсудимых на заседание. Не исключено, что эти нарушения могли подтолкнуть обвиняемых к попытке побега.

Ветеран МВД Никита Коновалов с десятилетним опытом службы в конвое пояснил «Газете.ру», что подсудимых с перспективой пожизненного приговора не должны конвоировать женщины. Кроме того, на одного сопровождаемого назначаются минимум двое конвоиров. В данном же случае на пятерых молодых мужчин, подозреваемых в совершении серии убийств, приходилось двое сопровождающих (включая женщину) — причем в возрасте 40–45 лет, когда «у большинства сотрудников физическая форма оставляет желать много лучшего».

Пользоваться лифтом для перевозки обвиняемых запрещено. В здании суда им отводится специальное помещение на цокольном этаже, откуда их по вызову сопровождают в зал заседаний по специальной «конвойной» лестнице, на которую закрыт доступ кому-либо еще. Совершить нападение на ступеньках намного сложнее, чем в замкнутом пространстве лифта, который в Мособлсуде застрял между третьим и четвертым этажами, превратившись в ловушку.

Судя по картине происшествия (женщину-конвоира при нападении пытались задушить), наручники подсудимым скрепили спереди, а не сзади, как положено. Это, по словам Коновалова, «почти готовая удавка».

Схожие пункты перечислил в интервью «Московскому комсомольцу» руководитель проекта «Омбудсмен полиции». По его словам, с учетом тяжести вменяемых «банде ГТА» преступлений на пятерых подсудимых выделяется восемь сопровождающих. «Все конвоиры должны быть мужского пола при условии, что среди конвоируемых нет женщин», — пояснил эксперт.

Бывший сотрудник конвойной службы в Мосгорсуде назвал ситуацию, в которой двое конвоиров сопровождают пятерых подсудимых, подозреваемых в тяжких преступлениях, смешной. «На месте следователей я бы задал массу вопросов начальству, которое отправило двоих конвоиров на такой риск», — заявил он.

Напомним, накануне при доставке на заседание суда по делу «банды ГТА», подозреваемой в убийствах и ограблениях водителей на территории столичного региона и Калужской области, произошло ЧП: лифт, в котором двое конвоиров перевозили пятерых подсудимых, застрял между этажами, и обвиняемые попытались сбежать. Женщину-конвоира пытались задушить и избили, мужчину лишили возможности двигаться в тесном пространстве кабины, у них отобрали оружие, которое впоследствии использовали для стрельбы по сотрудникам Росгвардии в коридоре суда.

Все фигуранты дела были ранены, трое скончались на месте, двое госпитализированы. В правоохранительных органах четверо пострадавших, их жизням ничто не угрожает.

Как сообщали «Известия», в соцсетях появилась видеозапись, сделанная в здании Мособлсуда сразу после перестрелки: люди в камуфляже ходят между лежащими на полу телами подсудимых, слышны вопросы: «Ты живой?».