ДТП с участием кареты скорой помощи произошло в Иркутске, когда автомобиль, госпитализировавший ребенка с серьезными травмами, совершил наезд на пешехода. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД по Иркутской области, по факту случившегося начата проверка.

Как сообщили в силовом ведомстве, утром 2 августа медики прибыли к месту аварии на 50-м км трассы Иркутск — Улан–Удэ, где столкнулись четыре автомобиля. В результате ДТП различные травмы получили два водителя и три пассажира, среди которых были двое несовершеннолетних детей — девочка 7 лет и мальчик 10 лет.

«Пострадавшая несовершеннолетняя была госпитализирована в больницу Иркутска для оказания ей срочной медицинской помощи. При следовании со включенными звуковыми сигналами и проблесковыми маяками к месту госпитализации в районе улице Маршала Конева водитель не смог затормозить перед внезапно вышедшей на пешеходный переход женщиной и совершил наезд на нее», — заявили в пресс-службе МВД.

Фельдшер, оставшийся на месте аварии, оказал пострадавшей неотложную помощь, после чего женщину также госпитализировали.