Паром «Семен Батагаев», поломка которого привела к многочасовым очередям на острове Ольхон, введен в эксплуатацию после ремонта, сообщает в среду пресс-служба правительства региона.

«Второго августа в 7.00 (2.00 мск) паром «Семен Батагаев» снова вышел на маршрут. Паром начал работу по установленному расписанию», — говорится в сообщении.

29 июля один из трех паромов, связывающих популярную природную достопримечательность региона — остров Ольхон — с материковой частью, прекратил работу из-за проблем с системой электронного управления. В связи с инцидентом многие туристы были вынуждены ожидать своей очереди от десяти часов до суток.