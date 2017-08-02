Министр культуры РФ Владимир Мединский рассказал о том, что в ближайшее время в Москве появится новый музей, который на этот раз будет посвящен исключительно истории военного костюма — формы русских воинов за более чем десять веков.

«Идея нового музея в том, чтобы показать всю эволюцию развития военной формы, мундира и защиты русского воина: от Рюрика до сегодняшних дней. Показать мальчишкам, что это не только удобно, эффективно, но и красиво», — заявил Мединский.

По словам главы Минкультуры РФ, в экспозицию войдут не только текущие музейные экспонаты, но и предметы военной исторической формы из запасников Министерства обороны РФ.

«Когда мы получили эти мундиры, головные уборы, предметы военной униформы, хотелось рыдать, потому что блестящая форма, к которой мы привыкли по фильмам о войне 1812 года, по литографиям и картинам, находилась в постыдном состоянии», — отметил министр, добавив, что вся одежда будет подвержена тщательной реставрации.

Как отмечает сетевое издание m24.ru, идеей для открытия нового музея послужила открывшаяся в музее Российского военно-исторического общества выставка «Спасенные реликвии. Два века славы».