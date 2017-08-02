Действие программы Military Accessions Vital to the National Interest (MAVNI), в рамках которой американское оборонное ведомство набирало на службу иностранных граждан, временно приостановлено, передает телеканал Fox News со ссылкой на решение генеральной инспекции Пентагона.

Она проверила ход реализации программы и пришла к выводу, что – при всех гипотетических плюсах привлечения иностранцев к защите интересов США – на практике набор и подготовка «мигрантов» организованы неудачно и способны повлечь за собой «потенциальную угрозу национальной безопасности».

Источники в Пентагоне пояснили, что о закрытии программы MAVNI речь пока не идет, и официальные выводы инспекторов по итогам проверки обнародовать не планируется. Тем не менее американские СМИ уже выведали, что основные нарушения были связаны с пренебрежением элементарными нормами воинской дисциплины, которое спровоцировало хаос в рядах новобранцев-иностранцев – самовольные отлучки, дезертирство и другие недопустимые поступки.

Пока самое страшное, что случилось в рамках MAVNI, – это пьяные драки и несколько скандалов, но, как указали ревизоры из Пентагона, потенциально разведки других стран могут заинтересоваться такой удобной возможностью и использовать ее для внедрения своих агентов в ВС США.

Набор иностранцев в ряды американской армии начался при Джордже Буше, когда к армейской службе стали активно привлекать врачей-мигрантов и образованных приезжих со знанием нескольких языков. Взамен им предлагалось получение вида на жительство и гражданства по льготной ускоренной процедуре. По приблизительным подсчетам, этой возможностью воспользовались около 10 тыс. иммигрантов, подавляющее большинство выбрали службу в сухопутных войсках.

Действующий президент США осведомлен о том, что набор иностранцев в ВС породил определенные проблемы и угрозы. Однако Дональд Трамп пока не выработал твердую позицию по вопросу о целесообразности привлечения нерезидентов к воинской службе. С другой стороны, окончательное решение – не за главой государства, а за генпрокурором Джеффом Сешнсом, который известен взвешенностью своего подхода к решению проблем, так или иначе связанных с миграцией.