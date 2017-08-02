Специалисты Минэкологии Подмосковья и активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) совершили рейд по Раменскому району, в ходе которого проконтролировали процесс ликвидации незаконных свалок, передает телеканал «360».

Как рассказал министр экологии региона Александр Коган, участники рейда проверили, как идет работа по стихийным навалам мусора в деревнях Дергаево, Островцы и Кулаково.

«Две свалки уже ликвидированы, на третьей работы продолжаются», — заявил Коган.

По словам министра, на сегодняшний день из 356 подмосковных свалок 173 убраны и еще 68 находятся в стадии ликвидации.