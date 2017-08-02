Специалисты Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе вычислили скорость вращения ядра Солнца, использовав для этого данные, на сбор которых потребовалось 16 лет. Дело того стоило: оказывается, ядро вращается в четыре раза быстрее, чем поверхность, хотя прежде ученые думали, что разницы в скорости между ними нет.

«Самое вероятное объяснение такого феномена заключается в том, что вращение ядра осталось с той эпохи, когда Солнце сформировалось, то есть 4,6 миллиарда лет назад», — цитирует «Федеральное агентство новостей» профессора Роджера Ульриха, одного из авторов исследования.

По словам астрофизика, который занимается изучением Солнца уже свыше 40 лет, ошибка в их с коллегами расчетах практически исключена. Они вычисляли скорость вращения солнечного ядра, наблюдая за «поведением» акустических волн в атмосфере. Некоторые из этих волн преодолевали атмосферную преграду и проникали к ядру, вступая там во взаимодействие с другими волнами — гравитационными. Это столкновение приводило к изменению направления движения акустических волн на противоположное, то есть они разворачивались назад.

Ученые замерили промежуток времени, необходимый для того, чтобы акустическая волна преодолела расстояние от поверхности до центра Солнца и проделала обратный путь. Таким образом им и удалось рассчитать скорость вращения солнечного ядра.