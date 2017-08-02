Официальный Киев собирает документы для подачи судебного иска к России. Украинская сторона намеревается потребовать возмещения якобы понесенных ее портами убытков, связанных со строительством моста через Керченский пролив, пишет «Газета.ру» со ссылкой на заявление заместителя министра инфраструктуры Украины Юрия Лавренюка.

«Министерство юстиции в рамках имеющихся судебных исков против России выделяет проблему перекрытия Керченского канала и введения ограничений по судоходству. Сейчас готовится иск и считаются убытки недополученных средств Мариупольским и Бердянским торговыми портами», — предупредил украинский чиновник.

По его словам, в решение «проблемы строительства Керченского моста» в настоящее время вовлечено и внешнеполитическое ведомство Украины, и Совет национальной безопасности и обороны.

«Это глобальный, политический и сложный вопрос, но мы его обязательно решим», — заверил Лавренюк.

Он анонсировал сокращение налоговой нагрузки на государственные предприятия с 75% до 50% от чистой прибыли, чтобы высвободившиеся средства могли быть потрачены на обновление и развитие инфраструктуры в стране.

Как ранее сообщали «Известия», на днях строители Крымского моста завершили возведение автомобильной арки (на очереди — железнодорожная).