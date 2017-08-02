Совокупное состояние 28 российских миллиардеров в 2017 году выросло на $9,76 млрд, следует из данных индекса Bloomberg Billionaires Index (BBI). Индекс рассчитывается на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли.

Самым богатым в РФ является основной акционер «Северстали» Алексей Мордашов, состояние которого оценивается в $17,2 млрд. Второе место занимает президент «Норильского никеля» Владимир Потанин ($16,6 млрд). Следом идет председатель совета директоров и основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг ($15,5 млрд).

В первую сотню самых богатых людей мира вошли также глава «Новатэка» Леонид Михельсон ($15,2 млрд), акционер консорциума «Альфа-групп» Михаил Фридман ($14,7 млрд), основатель USM Holdings Алишер Усманов ($14,7 млрд) и глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин ($15 млрд).