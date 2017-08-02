В социальных сетях появилась видеозапись, сделанная в здании Московского областного суда сразу после того, как фигуранты дела «банды ГТА» были застрелены при попытке отнять оружие у конвоиров.

По понятным причинам СМИ не публикуют это видео, поясняет «Федеральное агентство новостей». Тем не менее содержание записи уже известно: на ней запечатлены неподвижно лежащие тела пятерых мужчин и осматривающие их люди в камуфляжной форме. По ходу записи от последних звучат вопросы: «Ты живой, нет? А этот живой или мертвый?» На полу видны лужи крови.

Как сообщали «Известия», перестрелка в здании Мособлсуда в Красногорске произошла накануне днем, около 14:00 — незадолго до того, как там должно было начаться слушание по делу «банды ГТА» (о серии убийств и ограблений водителей на дорогах столичного региона и Калужской области).

Фигурантов дела — пятерых выходцев из Средней Азии — доставляли в зал заседаний на лифте. С ними в кабине находились двое конвоиров, включая одну женщину. Во время движения один из подсудимых набросился на охранника и попытался его задушить, а его подельники, завладев оружием, взяли сопровождающих в заложники. К тому времени один из конвоиров успел вызвать на подмогу Росгвардию.

Когда лифт остановился на третьем этаже, между подсудимыми и росгвардейцами началась перестрелка, в ходе которой трое фигурантов дела «банды ГТА» были ликвидированы, двое получили ранения. С противоположной стороны пострадал сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

В настоящее время руководство ГУ МВД по Московской области проводит по факту случившегося служебную проверку, целью которой является установление обстоятельств нападения, включая завладение оружием конвоиров.