В среду Россия отмечает 87-ю годовщину создания Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщает телеканал «Звезда».

Праздничные мероприятия пройдут по меньшей мере в 80 субъектах РФ и за рубежом.

В Москве состоится возложение венков к памятникам воинам-десантникам на Суворовской площади, воинам-интернационалистам на Поклонной горе и к местам захоронений военачальников ВДВ.

В Санкт-Петербурге запланировано шествие десантников по Миллионной улице. Участники акции пройдут к Вечному огню на Марсовом поле, где состоится возложение цветов и венков.