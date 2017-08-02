Уволенный с поста директора Белого дома по коммуникациям финансист Энтони Скарамуччи заверил журналистов в своей готовности полностью заплатить налог с продажи 44-процентной доли в им же основанной компании SkyBridge Capital.

Заявление Скарамуччи передал в телекомпанию CNN, заинтересовавшуюся налоговыми планами экс-представителя Белого дома, адвокат финансиста Эллиот Берке. В документе говорится, что налог на доход от продажи доли в SkyBridge Capital будет уплачен сразу же после сделки.

«Мой клиент никогда не предпринимал попыток обмануть систему, но просто придерживался того, что разрешено законом. Его единственной и подлинной целью является служба на благо страны», — цитирует адвоката ТАСС.

Предполагаемая стоимость принадлежащих Скарамуччи 44% в SkyBridge Capital оценивается на уровне $50 млн и выше, поэтому речь идет о весьма внушительной сумме налога.

Ранее, еще на посту директора по коммуникациям в Белом доме, финансист обсуждал с журналистами условия предстоящей сделки (поглощения SkyBridge Capital одним из подразделений китайского конгломерата HNA Group). Анонсируя свои намерения, Скарамуччи сообщил, что юрисконсульты рекомендовали ему добиться отсрочки на уплату налогов, вложив полученные от продажи средства в облигации американского казначейства или фонды совместного инвестирования с высоким показателем диверсификации.

В настоящее время сделка по продаже принадлежащей Скарамуччи доли в SkyBridge Capital находится на согласовании в министерстве финансов США, которое должно вынести постановление о том, что поглощение компании китайцами не навредит национальной безопасности Штатов.

Напомним, Скарамуччи провел в Белом доме всего десять дней — это антирекорд даже для команды нынешнего президента Дональда Трампа, постоянно подвергающейся кадровым перестановкам, в том числе и под влиянием скандалов. Основной причиной его отстранения стал ряд неприятных инцидентов, связанных с избыточным стремлением Скарамуччи обнаружить в президентской администрации источник утечки информации к журналистам.