Apple зафиксировала рост продаж iPhone по итогам минувшего квартала
Компания Apple по итогам третьего финансового квартала зафиксировала рост продаж смартфонов iPhone, следует из отчета компании.
Продажи составили около 41 млн единиц, что примерно на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад (40,4 млн единиц).
При этом выручка Apple за прошедший квартал возросла до $45,41 млрд. В прошлом году выручка составляла $42,36 млрд. Таким образом, рост данного показателя составил 7,2%.
Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию (в прошлом году — $7,8 млрд, или $1,42 за акцию).