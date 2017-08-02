Компания Apple по итогам третьего финансового квартала зафиксировала рост продаж смартфонов iPhone, следует из отчета компании.

Продажи составили около 41 млн единиц, что примерно на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом год назад (40,4 млн единиц).

При этом выручка Apple за прошедший квартал возросла до $45,41 млрд. В прошлом году выручка составляла $42,36 млрд. Таким образом, рост данного показателя составил 7,2%.

Чистая прибыль за указанный период зафиксирована на уровне $8,72 млрд, или $1,67 за акцию (в прошлом году — $7,8 млрд, или $1,42 за акцию).