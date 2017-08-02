Вице-президент США Майк Пенс, который сейчас находится с официальным визитом в Черногории, выразил восхищение по поводу противостояния властей страны российским попыткам сбить ее с «евроатлантического пути».

По словам Пенса, Черногория является для США «самым новым союзником» по НАТО и будет обеспечена «неизменной поддержкой» в рамках своего членства в альянсе.

Черногорский премьер-министр Душко Маркович в ответ на лестные речи американского вице-президента довольно неожиданно решил поведать журналистам, как Пенс, прибыв в Подгорицу, тут же нарушил протокол — не встал рядом с государственным флагом.

«Он не знал, что надо встать рядом с флагом при выходе из самолета», — оправдал американского чиновника явно веселившийся Маркович, который рассказывал эту непротокольную историю в присутствии встречавшей Пенса черногорской делегации и многочисленных журналистов — причем так увлеченно, что кто-то из чиновников даже подошел и тихонько посоветовал закрыть тему.

СМИ предположили, что ожидание прибытия самолета Пенса, затянувшееся на несколько часов, выбило Марковича из колеи: температура на улице зашкаливала за 40 градусов по Цельсию, а покинуть «пост» не могли ни сам глава черногорского правительства, ни встречавший вице-президента США почетный караул.

Впрочем, у Марковича с Вашингтоном есть кое-какие счеты: когда участников саммита НАТО 25 мая начали фотографировать, президент США Дональд Трамп резко отстранил черногорского вице-премьера рукой, чтобы тот не оказался между ним и объективами камер. Маркович тогда заулыбался, и этот момент был заснят на видео. А на вопросы журналистов по поводу некоторой неуместности такого веселья ответил, что радуется бесплатной рекламе, которую Подгорице обеспечило поведение Трампа. «Все узнали о Черногории», — подытожил тогда Маркович.

Напомним, Черногорию приняли в НАТО — уже 29-й по счету страной в составе этого военного блока — в начале июня нынешнего года. Против решения властей страны выступали многие ее жители.

Решение черногорских властей присоединиться к Североатлантическому альянсу раскритиковал глава МИД РФ Сергей Лавров, который счел его обменом членства Черногории в НАТО на ее лояльность к антироссийским санкциям и соответствующей политике.